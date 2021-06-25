В США пообещали быстрый ответ на попытки запугивания Украины
США дадут быстрый ответ на попытки обострить ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.
«На любые попытки далее разжигать ситуацию в сфере безопасности или запугивать Украину мы все дадим быстрый ответ. Я считаю, что наш президент дал это ясно понять. Но в то же время украинцы также должны ответить на вызов, связанный с проведением дальнейших реформ», — сказала Нуланд.
По ее словам, страны, входящие в НАТО, в том числе США, дали быстрый ответ на наращивание российских сил у границ Украины, о котором заявлял Киев.
«Это заставило Россию в определенной мере отступить, но мы должны сохранять бдительность, потому что много техники осталось рядом с Донбассом. Это позволило России закрыть часть Черного моря», — заявила она.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что руководство России при проведении военных учений не проявляет достаточную прозрачность в плане предоставления данных об их ходе и целях.
До этого западные страны неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, так как никакой угрозы нет.