В Великобритании обвинили Россию в создании угрозы британской нацбезопасности

«Безрассудная деятельность» России создает угрозу национальной безопасности Великобритании, сообщила министр Великобритании по делам Европейского соседства и Америки, член британского парламента от партии консерваторов Венди Мортон. «Газета.Ru» ознакомилась с текстом заявления политика.

Соответствующее заявление она сделала в рамках ответа другому депутату британского парламента Марку Логану, который поинтересовался, какие действия сейчас предпринимаются в отношении конфликта между Россией и Украиной. В системе открытого общения между парламентариями Мортон ему ответила, что Великобритания — важный партнер Украины, и в этом контексте британская сторона осознает опасность действий Москвы как для Киева, так и для всего мира.

«Комплексный обзор» (опубликованная 16 марта 2021 года стратегия Великобритании по обороне и внешней политике. — «Газета.Ru») ясно показывает, что действия России представляют острую и прямую угрозу национальной безопасности Великобритании и ее союзников. Данные о неспровоцированной, безрассудной и дестабилизирующей деятельности российского государства являются пятном на репутации России, ухудшают ее международное положение и подрывают претензии российского правительства на роль ответственного глобального игрока. Великобритания крайне серьезно относится к угрозе, исходящей от российского государства, и будет отвечать на российскую агрессию, где бы она ни происходила», — пишет Мортон.

Она также подчеркнула, что Россию надо «привлечь к ответственности за дестабилизирующее поведение».

Отношения Великобритании и России привлекли внимание международной общественности после инцидента 23 июня, когда эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна и предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Сам капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн заявил, что экипаж не провоцировал конфликт во время инцидента.