Меркель призвала ЕС искать прямой контакт с Россией и Путиным

Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом Владимиром Путиным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РИА «Новости».

«События последних месяцев, и не только в Германии, явственно показали, что этого недостаточно, если мы на многочисленные российские провокации реагируем нескоординировано. Вместо этого мы должны создать механизмы, чтобы вместе и сообща отвечать на провокации. Только так мы научимся как-то противостоять гибридным атакам России», — сказала Меркель.

При этом, как считает канцлер Германии, Евросоюз в силу географической близости и ответственности за страны «Восточного партнерства»: Украину, Белоруссию или Западные Балканы, должен отвечать на российскую активность.

«С моей точки зрения, мы как ЕС должны в этой связи искать прямой контакт с Россией и российским президентом», — подчеркнула Меркель.

Ранее сообщалось, что Меркель предложила Евросоюзу рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит европейских лидеров, а глава Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу.

Саммиты Евросоюза с участием российского лидера были приостановлены после присоединения Крыма к России в 2014 году.