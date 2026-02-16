Размер шрифта
В России создали двигатель для малой авиации

«Ростех» разработал поршневой двигатель для легких гражданских самолетов

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») разработала поршневой двигатель М105 для легких гражданских самолетов. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«В летательных аппаратах новый двигатель может использоваться для привода электрогенераторов и толкающего или тянущего воздушного винта, а также передачи создаваемой ими тяги», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» отметили, что двигатель весит 75 килограммов. Его рабочий объем составил 1211 кубических сантиметров, а мощность — 115 лошадиных сил. Модификация двигателя М105В предназначена для небольших вертолетов и автожиров.

В январе в «Ростехе» сообщили, что двигатели ПД-8, предназначенные для установки на импортозамещенный самолет Superjet 100, успешно прошли испытания на устойчивость к столкновению со стаей птиц. Данный тест является предпоследним этапом перед сертификацией воздушного судна.

Ранее в «Ростехе» анонсировали оснащение военных самолетов двигателем пятого поколения.
 
