«КамАЗу» — 50 лет

16 февраля 1976 года Камский автомобильный завод выпустил свой первый грузовик — «КамАЗ»-5320. За 50 лет предприятие собрало более 2 млн машин, став одним из главных производителей грузовых автомобилей.

История «КамАЗа» началась еще в 1967 году, когда на Заводе имени Лихачева в Москве стартовало проектирование нового трехосного грузовика, носившего название ЗиЛ-170. К 1969 году разработка была завершена, однако вместо выпуска модели на собственных мощностях было принято решение передать проект новому заводу.

14 августа 1969 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о начале строительства автомобильных предприятий в Набережных Челнах. Поводом для такого решения стала нехватка в стране машин с грузоподъемностью от 8 до 20 тонн. Спустя четыре месяца, 13 декабря, на отведенной площадке был поднят первый ковш земли, а в феврале 1970-го началось возведение зданий. На стройке ежедневно трудились до 100 тысяч человек, а необходимые материалы и оборудование поставляли более 2 тысяч заводов.

Уже в 1974 году в экспериментальном цеху собрали первый двигатель, который через год запустили в серию. Также в 1974 году на базе ЗиЛ-170 был выпущен первый опытный грузовик «КамАЗ»-5320. Наконец, 16 февраля 1976 года с конвейера сошел первый серийный автомобиль, который в будущем стал основой для целого семейства крупнотоннажных грузовиков.

50 лет истории «КамАЗа» — в галерее «Газеты.Ru».
 
