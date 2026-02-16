В восстановленном историческом здании в Петербурге открыли спорткомплекс

В восстановленном здании Пробирной палаты в Петербурге открыли спортивный комплекс с бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

«Задача была крайне сложной: от здания Пробирной палаты осталась одна стена, тяжелая ситуация с фундаментами. <...> Петербург получил новый спортивный объект и возрожденный памятник», — сказал он.

Глава региона отметил, что спорткомплекс на канале Грибоедова сможет принимать до 360 человек ежедневно. На базе также будут организованы тренировки для ветеранов СВО, а также их родственников.

В церемонии открытия также участвовал председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев.

