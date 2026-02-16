Размер шрифта
Общество

В восстановленном историческом здании в Петербурге открыли спорткомплекс

В Петербурге открылся спорткомплекс в восстановленном здании Пробирной палаты
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В восстановленном здании Пробирной палаты в Петербурге открыли спортивный комплекс с бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

«Задача была крайне сложной: от здания Пробирной палаты осталась одна стена, тяжелая ситуация с фундаментами. <...> Петербург получил новый спортивный объект и возрожденный памятник», — сказал он.

Глава региона отметил, что спорткомплекс на канале Грибоедова сможет принимать до 360 человек ежедневно. На базе также будут организованы тренировки для ветеранов СВО, а также их родственников.

В церемонии открытия также участвовал председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев.

В конце января сообщалось, что здание бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге продали на торгах почти за 1,3 млрд рублей. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1782–1789 годах по проекту Н. А. Львова. Его полностью закрыли для обслуживания посетителей в начале 2019 года.

Ранее в Петербурге вспыхнула крыша исторического здания.
 
