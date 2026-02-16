Россиянин получил удар ножом от возлюбленной после ссоры из-за ремонта

В Петербурге 37-летняя женщина ударила ножом своего 39-летнего сожителя после того, как тот раскритиковал сделанный ею ремонт. Об этом сообщает городское управление Росгвардии.

Инцидент произошел ночью 14 февраля на Белорусской улице. Мужчина нелестно отозвался о новом дизайне кухни, который выбрала его возлюбленная. В ходе конфликта хозяйка квартиры сначала выбросила вещи обидчика в окно, а затем схватила кухонный нож и ударила его в плечо.

На шум и крики отреагировали соседи, которые вызвали правоохранителей. Прибывший наряд Росгвардии задержал женщину и доставил ее в полицию, нож изъят. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Саратове мужчина напал на свою бывшую сожительницу с ножом, который он заранее спрятал в букете цветов. 51-летний мужчина стал угрожать женщине и несколько раз ударил ее по лицу.

Ранее россиянин пытался вернуть возлюбленную и сжег ее машину.