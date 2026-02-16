Размер шрифта
Сын потребовал от матери $8000 за использование его машины и оказался в тюрьме

В Сингапуре сын потребовал от матери $8000 за аренду его машины и получил срок
Shutterstock

Сын потребовал от матери $8000 за использование его машины и оказался в тюрьме, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, 35-летний Хуан Чжихао позвонил матери, находившейся в командировке в Китае, и заявил, что она и его отец пользовались его машиной без разрешения. Сначала он потребовал компенсацию в размере $2300, затем увеличил сумму до $8000. После отказа заплатить он пригрозил поджечь дом.

Мать связалась с братом-близнецом обвиняемого, который находился дома, и попросила вызвать полицию. Вскоре Хуан зашел в спальню матери, взял ее одежду и сжег на кухонной плите. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками местной полиции.

Позднее его направили в Институт психического здоровья для психиатрической оценки, где его признали вменяемым. Хуан признал вину и заявил о готовности нести ответственность. Суд, приняв во внимание обстоятельства дела и отсутствие пострадавших, назначил наказание в виде пяти дней лишения свободы.

