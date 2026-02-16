Сборные России по футболу «в изоляции» сыграют с Ираном, Азербайджаном и Сербией

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте опубликовал расписание учебно-тренировочных сборов юношеских сборных России в феврале и марте.

С 13 по 19 марта в Сочи пройдет Турнир развития УЕФА, в рамках которого девушки из сборной России U16 сыграют с Ираном, Эфиопией и Бангладеш. Россиянки будут соревноваться под своим флагом и гимном.

Женская юниорская сборная U17 сыграет 19 и 22 февраля с Сербией. Девушки из сборной России U19 примen участие в турнире в Турции, где выйдут на поле с командами Узбекистана, Иордании и Таиланда.

Мужская национальная команда U17 на Кубке развития в Минске сыграет со сборными Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана. Матчи пройдут с 19 по 23 февраля.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА)Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее министр спорта России анонсировал возвращение России в мировой футбол.