Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Спорт

Сборные России по футболу «в изоляции» сыграют с Ираном, Азербайджаном и Сербией

Футбольные сборные России сыграют с Ираном, Азербайджаном и Сербией
РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте опубликовал расписание учебно-тренировочных сборов юношеских сборных России в феврале и марте.

С 13 по 19 марта в Сочи пройдет Турнир развития УЕФА, в рамках которого девушки из сборной России U16 сыграют с Ираном, Эфиопией и Бангладеш. Россиянки будут соревноваться под своим флагом и гимном.

Женская юниорская сборная U17 сыграет 19 и 22 февраля с Сербией. Девушки из сборной России U19 примen участие в турнире в Турции, где выйдут на поле с командами Узбекистана, Иордании и Таиланда.

Мужская национальная команда U17 на Кубке развития в Минске сыграет со сборными Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана. Матчи пройдут с 19 по 23 февраля.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА)Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее министр спорта России анонсировал возвращение России в мировой футбол.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!