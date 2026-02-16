Туктамышева рассказала о первой тренировке Петросян на Олимпийском льду

Туктамышева о первой тренировке Петросян на льду ОИ: у Аделии было все

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала в соцчетях о первой тренировке Аделии Петросян на Олимпийском льду, заявив, что у нее было все.

«Первая тренировка Аделии Петросян. Были и четверные, и хорошие тройные, и красивая программа, и вращение. Все было», — заявила Туктамышева.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.



Ранее Петросян провела прогон произвольной программы на ОИ-2026.