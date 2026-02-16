«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене

Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля в Германии, завершила свою работу. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, каковы главные результаты этого форума и почему теперь «война с Россией» — это дело исключительно европейских стран.

В ходе Мюнхенской конференции прозвучало немало речей и фраз, которые больше напоминали лозунги, призывы и здравицы и пока с большим трудом переводятся в какие-либо конкретные планы работы.

К примеру, в завершении работы конференции председатель форума Вольфганг Ишенгер заявил, что «мы увидели гораздо большую решимость европейцев удерживать рубежи, защищать то, что, по нашему мнению, является, по сути, европейскими ценностями». Обратим внимание — никто на европейские государства-участники НАТО не нападает, а вот они уже намерены «удерживать рубежи».

Главный же итог Мюнхенской конференции по безопасности можно уложить в одно слово — разочарование. И оно заключается в том, что Соединенные Штаты намерены, несмотря на всю дружелюбность выступления государственного секретаря Марко Рубио по отношению к Старому Свету, значительно дистанцироваться от всех европейских дел по обороне и безопасности.

Планы по борьбе с Россией

Но для начала отметим следующее. В истории немало примеров, когда массовое сумасшествие овладевало (и причем на длительный срок) целыми народами и государствами. К примеру, это относится к Германии периода 1933-1945 годов. Из сравнительно свежих образцов можно привести некоторые закавказские республики бывшего СССР, когда население этих стран решило, что стоит только избавиться от имперского гнета со стороны России (то есть бюджетных средств, электроэнергии, топлива и продовольствия) и они сразу заживут как в Ницце или Монако.

Наконец, в качестве последнего образца массового и временами просто буйного помешательства самых широких слоев населения можно отнести Украину. Не обошло тотальное умственное расстройство и руководителей многих европейских государств — участников НАТО, которые абсолютно подвинулись умом по поводу предстоящего в самое ближайшее время российского военного вторжения в Прибалтику и другие восточноевропейские страны.

И, естественно, к своим планам по борьбе с Россией, разработанные помраченными умами европейских стратегов, политические лидеры Старого Света хотели бы в полном объеме подключить финансовые, экономические и оборонные возможности Соединенных Штатов.

Однако обратимся к основополагающим документам Соединенных Штатов — Стратегии национальной безопасности (NSS) и Стратегии национальной обороны (NDS).

В NSS более чем ясно сказано — «времена, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, подобно Атласу в древнегреческой мифологии могучий титан, держащий на плечах небесный свод, прошли. Среди наших многочисленных союзников и партнеров десятки богатых и образованных стран, которые должны взять на себя главную ответственность за свои регионы и внести гораздо больший вклад в нашу коллективную оборону».

К тому же следует учесть, что Европа сегодня — «уходящая натура». И в Стратегии национальной безопасности США подчеркивается, что «Индо-Тихоокеанский регион уже является и будет оставаться одним из ключевых экономических и геополитических полей битвы в следующем столетии. Чтобы процветать у себя дома, мы должны успешно конкурировать там — и мы это делаем».

А в отношении европейских стран и РФ в NSS сказано (в том числе) — «восстановление условий стабильности внутри Европы и стратегической стабильности в отношениях с Россией».

Этому вторит и американская Стратегия национальной обороны. Четыре главных приоритета Пентагона, как указано в NDS, таковы:

Защита родины (то есть США). Сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе «с помощью силы, а не конфронтации». Более эффективное распределение бремени с союзниками и партнерами США. Усилить оборонно-промышленную базу США.

Обратим внимание, нигде в этих основополагающих документах нет ни одного слова, что Соединенные Штаты должны готовиться к конфликту высокой напряженности с применением как конвенционального, так и ядерного оружия на европейском континенте.

В NDS указывается, что Европа должна быть в состоянии легко сокрушить Россию, даже приводится график, показывающий, что экономики стран, не входящих в НАТО, сопоставимы с экономиками России, и утверждается, что «Москва не в том положении, чтобы претендовать на европейскую гегемонию».

«Таким образом, наши союзники по НАТО имеют все возможности для того, чтобы взять на себя основную ответственность за обычную оборону Европы при критической, но более ограниченной поддержке США», — подчеркивается в документе.

Иными словами, европейским странам более чем ясно указывается — «хотите воевать с Россией — на здоровье, но без особого нашего участия».

Закрытые встречи

На 62-й Мюнхенской конференции по безопасности состоялся и ряд закрытых встреч ведущих политиков НАТО, содержание которых не попало в широкий доступ. О чем там говорили, можно только предполагать.

Но, к примеру, польский президент Кароль Навроцкий на фоне завершения мероприятия заявил, что «является большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту». Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с утверждением, что ФРГ неплохо было бы обзавестись собственным ядерным оружием.

По большому счету, технологии, применяемые при создании ядерного оружия, 80-летней давности. И сегодня на пути разработки специальных боеприпасов (так иногда именуют ядерное оружие военные) сегодня никаких непреодолимых препятствий уже нет.

Таким образом, нельзя исключать, что положения о «ядерном зонтике» США для европейских государств-участников НАТО в той или иной степени пересматриваются, и европейским странам альянса даже в этой крайне чувствительной сфере со временем придется полагаться на собственные возможности.

А в целом можно сделать вывод, что НАТО накануне больших реформ. Об этом в своем выступлении на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса более ясно заявил замглавы Пентагона Элбридж Колби. Блок необходимо адаптировать к новым условиям, сказал он.

