Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Потерпевшие поддержали запрос высшей меры для 15 фигурантов дела «Крокуса»

Потерпевшие по делу «Крокуса» требуют пожизненное заключение для 15 фигурантов
Алексей Майшев/РИА Новости

Пострадавшие от теракта в «Крокус сити холле» и их представители поддержали позицию государственного обвинения, призвав 2-й Западный окружной военный суд назначить максимально строгое наказание 15 обвиняемым по делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье, добавив, что гражданские иски к подсудимым также получили полную поддержку со стороны защиты.

«Потерпевшие и их адвокаты также высказались по данному преступлению, полностью поддержали гособвинителя и попросили суд удовлетворить гражданские иски в полном объеме. Также потерпевшие просят назначить подсудимым соразмерное наказание содеянному, чтобы восстановить справедливость», — заявил Готье.

В Генпрокуратуре подтвердили, что обвинение требует для 15 подсудимых, включая непосредственных исполнителей теракта, высшей меры наказания – пожизненного лишения свободы. В отношении еще четырех обвиняемых прокурор запросил лишение свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценили примерно в 6 млрд рублей.

Ранее секретный свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе».
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!