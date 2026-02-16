Потерпевшие поддержали запрос высшей меры для 15 фигурантов дела «Крокуса»

Пострадавшие от теракта в «Крокус сити холле» и их представители поддержали позицию государственного обвинения, призвав 2-й Западный окружной военный суд назначить максимально строгое наказание 15 обвиняемым по делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье, добавив, что гражданские иски к подсудимым также получили полную поддержку со стороны защиты.

«Потерпевшие и их адвокаты также высказались по данному преступлению, полностью поддержали гособвинителя и попросили суд удовлетворить гражданские иски в полном объеме. Также потерпевшие просят назначить подсудимым соразмерное наказание содеянному, чтобы восстановить справедливость», — заявил Готье.

В Генпрокуратуре подтвердили, что обвинение требует для 15 подсудимых, включая непосредственных исполнителей теракта, высшей меры наказания – пожизненного лишения свободы. В отношении еще четырех обвиняемых прокурор запросил лишение свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценили примерно в 6 млрд рублей.

Ранее секретный свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе».