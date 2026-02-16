Размер шрифта
Россиянам назвали домашние растения, которые помогают поддерживать иммунитет

ПНИПУ: комнатные растения способны очищать воздух зимой и защищать от микробов
Sergey Maidanyk/Shutterstock/FOTODOM

Зимой воздух в квартирах становится суше из-за отопления, а концентрация вирусов и бактерий в помещениях растет. Некоторые комнатные растения способны частично очищать воздух и снижать микробную нагрузку. Какие виды действительно работают и сколько их нужно, рассказал старший преподаватель кафедры «Химические технологии» Пермского политеха Никита Кифель. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По его словам, городская квартира круглый год остается источником летучих загрязнителей — формальдегида, бензола, ксилола и других соединений, выделяемых мебелью, пластиком и бытовой химией. Ряд растений способен поглощать такие вещества и выделять фитонциды — биологически активные соединения с антимикробным действием.

Листья мирта обыкновенного выделяют фитонциды и эфирные масла, подавляющие рост микробов. Для спальни или детской площадью до 20 кв. м достаточно одного взрослого растения. «Это растение снижает риск респираторных инфекций, улучшает качество воздуха и способствует более легкому дыханию», — пояснил Никита Кифель.

Компактная паперомия поглощает формальдегид и бензол, а также обладает выраженными фитонцидными свойствами. При этом растение нетоксично для детей и домашних животных. «Для комнаты около 20 квадратных метров оптимально разместить два горшка с паперомией», — отметил ученый.

Традесканция активно поглощает летучие соединения и выделяет фитонциды. По словам эксперта, одного взрослого растения достаточно для комнаты до 20 кв. м. При этом популярное мнение о том, что растение «гасит излучение от техники», научного подтверждения не имеет.

Сциндапсус (эпипремнум) эффективно поглощает формальдегид и ксилол, а также испаряет влагу, повышая влажность воздуха зимой. «Для гостиной или спальни достаточно одного взрослого растения на 20 квадратных метров. В детской его лучше не ставить — сок может вызвать раздражение слизистых», — подчеркнул Кифель.

Плектрантус , так называемое «мольное дерево», выделяет эфирные масла, отпугивающие насекомых, и одновременно очищает воздух от летучих соединений. «Для комнаты 18–20 квадратных метров лучше разместить два-три растения», — отметил специалист.

Пеларгония (герань) выделяет эфирные масла с выраженным бактерицидным действием. «Аромат герани снижает уровень стресса и помогает быстрее заснуть. Оптимально держать два-три взрослых растения в спальне или гостиной», — рассказал ученый.

Муррайя метельчатая, известная как «апельсиновый жасмин», выделяет фитонциды и наполняет комнату ароматом, способствующим расслаблению. «Одного взрослого растения достаточно для комнаты площадью 15–20 квадратных метров», — пояснил Кифель.

Эксперт подчеркнул: растения не заменяют проветривание и современные системы очистки воздуха, но способны дополнительно улучшить микроклимат в квартире. «При правильном подборе и уходе комнатные культуры становятся естественными помощниками в поддержании здоровья, особенно в зимний период», — заключил он.

Ранее была названа простая ежедневная привычка, улучшающая здоровье сердца и сосудов.
 
