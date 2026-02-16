«Два достойных сына»: главный муфтий оценил примирение Кадырова и Керимова

Председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что примирение главы Чечни Рамзана Кадырова с сенатором от Республики Дагестан Сулейманом Керимовым подало обществу пример единения и братства народов в тематический Год единства народов России. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале Совета муфтиев ДУМ.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, и мы благодарны главе нашего государства за это его решение. Мы с гордостью можем сказать — первыми, кто в нашем российском обществе на высоком уровне подал всем пример единения и братства, были представители нашей мусульманской уммы. Это сделали два достойных сына нашего Кавказа — дорогие наши братья Рамзан Ахматович Кадыров и Сулейман Абусаидович Керимов», — сказал Гайнутдин.

По словам главного муфтия, находясь в стенах Московского Кремля по приглашению Путина, Кадыров и Керимов пришли к полному согласию и взаимопониманию.

В октябре 2024 года Кадыров объявил кровную месть Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него. Так Кадыров высказался о перестрелке у офиса Wildberries в Москве. По словам чеченского лидера, его «заказали» из-за обычной «бизнес-ситуации». Он утверждал, что у него есть свидетели заказа и даже сумма.

