«Шабаш с юморком 95-го квартала». Что в России думают о заявлениях Зеленского в Мюнхене

Министр-президент Баварии Маркус Зёдер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский выступают с заявлением в Мюнхене, 14 февраля 2026 года

В минувшие выходные прошла Мюнхенская конференция, в рамках которой с очередной скандальной речью выступил президент Украины Владимир Зеленский. Находясь в Мюнхене, он разразился дерзкими заявлениями в адрес российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также использовал нецензурное выражение в адрес всех россиян. Западные СМИ отметили, что конференция в очередной раз показала неспособность европейских политиков оказать должный уровень поддержки Киеву. Как в России оценивают слова Зеленского и итоги Мюнхенской конференции — в материале «Газеты.Ru».

Самым скандальным выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году стала речь президента Украины Владимира Зеленского, который не только пообещал провести выборы и завершить конфликт с Россией в 2026 году, но и оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина.

Украинский политик сообщил, что республика получила от США предложение о гарантиях безопасности на 15 лет, но даже такой срок не устраивает Киев. По его словам, нужны более долгосрочные гарантии.

«Мы хотим иметь 20+ лет, 30–50 лет, на что пойдет администрация и конгресс — посмотрим», — сказал украинский лидер.

Зеленский также заявил, что готов объявить президентские выборы при условии двухмесячного прекращения огня. Как отметило агентство Reuters, так он ответил на призыв США ускорить голосование.

«Конечно никто не поддерживает выборы во время войны, это что-то странное. Но опять же, если американская сторона будет продавливать этот сигнал, я готов показать, что мы готовы. Дайте нам два месяца без огня, и мы пойдем на выборы. Может не два месяца, но нам нужно время подготовиться», — пообещал Зеленский.

Во время выступления украинский президент придерживался дружески-веселого тона с модератором дискуссии и неоднократно шутил. Однако это не помогло ему сохранить интерес аудитории к своим словам.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, многие люди ушли во время дискуссии с участием президента Украины.

Украинский политик опубликовал фотографию с мероприятия, на которой видны пустые кресла. При этом он подчеркнул, что такая ситуация — редкость, поскольку на подобных выступлениях обычно присутствует много гостей.

Новая порция оскорблений

Главными целями насмешек Зеленского на Мюнхенской конференции стали российский президент Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Так, во время своей речи Зеленский подчеркнул, что самым значительным компромиссом в разрешении конфликта стало то, что российский лидер остается на свободе.

«Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», — заявил Зеленский.

Также в интервью Politico Зеленский заявил, что он «свободный человек» и по возрасту моложе президента России Владимира Путина, у которого якобы «осталось не так много времени».

Орбана Зеленский в первый раз упомянул в своем выступлении на конференции, заявив, что премьеру Венгрии «проще сосредоточиться на наращивании живота, чем на усилении армии».

«Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — сказал Зеленский.

После этого во время получения премии имени Эвальда фон Кляйста в рамках конференции по безопасности украинский лидер вновь пустил шпильку в адрес венгерского премьер-министра.

«И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше, хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд», — заявил Зеленский.

Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Далеко не все оценили колкости президента Украины. В частности депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что «пока от Венгрии для Украины зависит слишком многое, не стоило оскорблять его».

«Шутки от Зеленского. Многим в зале они понравились. Зеленский начал откровенно оскорблять Орбана, шутить о его «пузе». В Европе тоже немногие любят Орбана, но давайте честно — пока от Венгрии зависит многое для нашего будущего, надо как-то с Орбаном вести сотрудничество и искать способы договариваться, а не шутить про пузо», — написал нардеп.

От Зеленского досталось и россиянам. В интервью для Politico украинский лидер призвал усилить санкционное давление на Россию и буквально «послал россиян из Европы». Он заявил, что многие граждане РФ учатся в европейских странах и владеют недвижимостью в США.

«У них (россиян на Западе. — «Газета.Ru») там много недвижимости, дети, родственники повсюду. Валите в Россию (в этой фразе лидер использовал нецензурную лексику. — «Газета.Ru»). Езжайте домой», — сказал Зеленский.

«Так цивилизованные люди не разговаривают»

В ответ на это в России заявили, что украинский лидер фактически призывает к дискриминации проживающих в Европе россиян, и это посягательство на ключевые нормы международного права.

«Зеленский — это заворовавшийся нацист, который потерял всякие ориентиры в международном пространстве и, по сути, он призывает к дискриминации по национальному признаку. Неважно, по каким причинам. То есть это посягательство на ключевые нормы, на которых построен ООНоцентричный мир», — заявил «Газете.Ru» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По мнению дипломата, подобного рода выпады направлены на подрыв поиска путей дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

«Вот такого рода заявления, они бесспорно, являются вызывающими, они направлены на накал эмоциональный и демонстрируют, что Зеленский – это тот персонаж, который игнорирует в принципе любые нормы права, понимая, что ничего за этим не последует, потому что его прикрывают западные спонсоры», — подытожил Мирошник.

В Совете Федерации выразили мнение, что европейские политики уже привыкли к систематическим оскорблениям и одиозному поведению Зеленского.

«Зеленский постоянно оскорбляет кого-то из западных политиков, к этому практически все стали привыкать. Однако его высказывания в отношении премьер-министра Венгрии вообще не входят ни в какие рамки, потому что так цивилизованные люди не разговаривают», — заявил «Газете.Ru» глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

Omar Havana/AP

По его мнению, Зеленский превратился в «босяка-хулигана, который пугает всю улицу своими выходками, а под улицей я имею в виду Западную Европу».

«Все шутки Зеленского выглядят еще более бестолковыми на фоне того, что наши войска успешно продвигаются на фронте. Нынешняя Украина станет большой головной болью для всех ее спонсоров в конце концов и тогда все вспомнят про его оскорбления. Я думаю, что он свое получит, и поймет каким дураком был, когда не сможет восстановить отношения с теми политиками, про которых он молол такую чушь», — заключил Джабаров.

Каков итог?

Подводя итоги прошедшей конференции, даже европейские СМИ не скрывали своего разочарования. Так, немецкая газета Spiegel заявила, что у западных государств больше нет никакого плана относительно поддержки Киева, а для Европы проблема Украины отодвигается на второй план.

«У европейцев нет ни малейшего представления о собственных планах, никакой инициативы по прекращению этой войны. Как могут выглядеть возможные европейские гарантии безопасности, также остается неясным. В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто конфликт там отошел на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений», — говорится в статье.

Газета Politico в свою очередь отметила, что Мюнхенская конференция в очередной раз показала пропасть, которая существует между европейским и американским подходами к миропорядку.

«Глава евродипломатии Кая Каллас и постпред США при ООН Майк Уолтц вступили в ожесточенную дискуссию. Это была самая большая битва мероприятия. Каллас также позволила себе несколько словесных выпадов в отношении Вашингтона и его отношения к Евросоюзу», — отмечается в материале Politico.

Мюнхенская конференция разочаровала абсолютно всех, отметил в беседе с «Газетой.Ru» сенатор Джабаров.

«Мюнхенская конференция разочаровала и противников этого формата, и тех, кто стоял у истоков ее создания. Западные страны не высказали никакой единой позиции, а то, что они высказывали, имело одну направленность — продолжать борьбу с Россией при помощи Украины», — сказал сенатор.

Он добавил, что для достижения этой цели европейцы используют Украину «как наконечник копья», не заботясь о состоянии самого оружия.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал прошедшие в Мюнхене встречи «шабашем с юморком 95-го квартала».

«Это была не серьезная конференция, а какой-то шабаш с дешевым юморком со стороны Зеленского. При этом своими шутками украинский лидер прямо пошел против самого президента Дональда Трампа», — сказал экс-нардеп.

Он пояснил, что американский президент поддерживает Орбана, а Зеленский неоднократно оскорблял венгерского премьера в преддверии выборов в Венгрии.

«Зеленский прыгал под дудку европейцев, но не получил, того, что требовал. Он хотел оружия, требовал договора о безопасности на 30 лет, но ничего этого ему не дали. Европа Зеленского неоднократно обманывала и продолжает делать это», — отметил Олейник.