Политолог объяснил, почему Трамп может лишить Украину помощи

Политолог Блохин: Трамп может отказать Киеву в помощи из-за ситуации с Галущенко
Президент США Дональд Трамп может отказать Киеву в дальнейшей помощи из-за коррупционного скандала, связанного с бывшим министром энергетики Украины Германом Галущенко. Об этом News.ru рассказал ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его мнению, скандал с Галущенко может стать для Трампа дополнительным обоснованием отстраниться от Украины. Президент США может либо снизить, либо вообще отказаться от поддержки Киева, считает политолог.

До этого Галущенко, задержанному при попытке выезда из страны, было предъявлено обвинение в отмывании денег.

Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев в прошлом году возглавлял минюст Украины, пока не был уволен из-за причастности к коррупционной схеме в сфере энергетики бизнесмена и «кошелька» украинского лидера Тимура Миндича. За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата Верховной рады.

Ранее в Раде раскрыли детали задержания экс-министра юстиции Галущенко.
 
