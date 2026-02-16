В Госдуме напомнили МИД Эстонии об одной вещи после слов о войне с Россией

Депутат Соболев: РФ не намерена вторгаться в Эстонию и другие страны Прибалтики

Россия не собирается вторгаться на территорию Эстонии и других стран ЕС, заявления политиков об обратном говорит о желании «выслужиться» перед США. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виктор Соболев, комментируя слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о «переносе войны» в Россию.

«Мы не собираемся вторгаться на территорию Евросоюза. Об этом много раз говорил и президент, и глава МИД. Что касается Эстонии, Латвии, это лимитрофы (государства, образовавшиеся на окраинах бывшей Российской империи. — «Газета.Ru»), которые хотят как-то выслужиться, хотят как-то быть значимыми», — подчеркнул он.

По оценке Соболева, страны Прибалтики при этом играют заметную роль в информационной войне против России.

«Вы, допустим, обратили внимание, еще кто-то обратит. До (президента США Дональда. — «Газета.Ru») Трампа доведут, что Эстония уязвима и так далее. Трамп, может быть, и не знает, где она. Поэтому это чисто информационный такой вброс, который направлен на то, чтобы не допустить соглашения мирного», — считает Соболев.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил «перенести войну» в Россию при одном условии. Он утверждает, что это произойдет, если РФ «вторгнется» на территорию республики. Министр также не согласен, что Эстония является одной из самых уязвимых стран в Европе.

Ранее Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для НАТО.