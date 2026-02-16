Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

В Госдуме напомнили МИД Эстонии об одной вещи после слов о войне с Россией

Депутат Соболев: РФ не намерена вторгаться в Эстонию и другие страны Прибалтики
Ints Kalnins/Reuters

Россия не собирается вторгаться на территорию Эстонии и других стран ЕС, заявления политиков об обратном говорит о желании «выслужиться» перед США. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виктор Соболев, комментируя слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о «переносе войны» в Россию.

«Мы не собираемся вторгаться на территорию Евросоюза. Об этом много раз говорил и президент, и глава МИД. Что касается Эстонии, Латвии, это лимитрофы (государства, образовавшиеся на окраинах бывшей Российской империи. — «Газета.Ru»), которые хотят как-то выслужиться, хотят как-то быть значимыми», — подчеркнул он.

По оценке Соболева, страны Прибалтики при этом играют заметную роль в информационной войне против России.

«Вы, допустим, обратили внимание, еще кто-то обратит. До (президента США Дональда. — «Газета.Ru») Трампа доведут, что Эстония уязвима и так далее. Трамп, может быть, и не знает, где она. Поэтому это чисто информационный такой вброс, который направлен на то, чтобы не допустить соглашения мирного», — считает Соболев.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил «перенести войну» в Россию при одном условии. Он утверждает, что это произойдет, если РФ «вторгнется» на территорию республики. Министр также не согласен, что Эстония является одной из самых уязвимых стран в Европе.

Ранее Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для НАТО.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!