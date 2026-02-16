Российские ученые выявили продукты, связанные с развитием деменции

Риск развития депрессии, мигрени, болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний может возрастать из-за неправильного питания. К таким выводам пришли ученые Сеченовского университета — заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования профессор Алексей Данилов и ассистент кафедры патологической физиологии Анастасия Бадаева. Научный обзор опубликован в журнале Nutrients. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Как показали исследования с участием 70 тысяч человек, увлечение ультраобработанными продуктами — чипсами, газировкой, фастфудом, сладкими йогуртами и полуфабрикатами — связано с повышенным риском деменции. Нездоровые пищевые привычки также коррелируют с более частым развитием депрессии у молодежи и хронизацией мигрени.

По словам Алексея Данилова, одна из причин — нарушение работы митохондрий, клеточных «энергостанций». Трансжиры и избыток сахара способствуют митохондриальной дисфункции и окислительному стрессу, при котором образуются активные формы кислорода, повреждающие нейроны.

«Митохондрии теряют способность эффективно производить энергию из глюкозы, что способствует инсулинорезистентности. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс повышают риск церебральной инсулинорезистентности и нейровоспаления, что увеличивает вероятность болезни Альцгеймера», — пояснил профессор.

Еще один механизм — нарушение оси «кишечник–мозг». При дисбактериозе в кровь могут попадать токсичные метаболиты, усиливающие воспаление и потенциально повышающие риск болезни Паркинсона.

Проблемы возникают не только из-за избытка вредных веществ, но и при дефиците важных нутриентов. По мнению авторов обзора, перспективным направлением становится нейронутрициология — подход, позволяющий корректировать питание с учетом влияния на нервную систему.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе, морепродуктах и семенах льна, снижают окислительный стресс и поддерживают работу митохондрий. Для синтеза серотонина, дофамина и норадреналина важны триптофан, тирозин, гистидин, а также витамины группы B.

«Коррекция дефицитов витамина D, магния и поддержка микробиоты могут снижать выраженность боли, тревожности и нарушений сна при фибромиалгии. Однако такие подходы рассматриваются как дополнение к терапии», — отметила Анастасия Бадаева.

При болезни Паркинсона исследуется влияние коэнзима Q10 — антиоксиданта, участвующего в выработке АТФ.

«Поддержка митохондриальной функции с помощью CoQ10 может защищать нейроны от повреждения свободными радикалами. Но клинические данные пока предварительные, и речь идет лишь о вспомогательном подходе», — подчеркнула Бадаева.

Исследователи отмечают: пребиотики и пробиотики потенциально могут быть полезны в профилактике болезни Альцгеймера, инсульта и рассеянного склероза. Также изучается роль олигосахаридов, содержащихся в козьем молоке, злаках и бобовых.

По словам Алексея Данилова, нейронутрициология открывает возможности не только для профилактики заболеваний, но и для поддержания когнитивных функций у здоровых людей.

«Исследования позволят управлять здоровьем мозга через культуру питания и пищевое поведение — а это важнейшее условие здорового долголетия», — заключил ученый.

Ранее российские ученые доказали , что нейросети мыслят как люди.