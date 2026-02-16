Напавшему с ножом на прихожан в храме Челябинска избрали меру пресечения

Суд арестовал на два месяца мужчину, напавшего с ножом на двух женщин в храме Челябинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области.

В публикации отмечается, что в отношении 25-летнего местного жителя по ходатайству ведомства была избрана мера в виде заключения под стражу до 15 апреля 2026 года.

Отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 30, пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России.

По данным следствия, утром 15 февраля 25-летний мужчина в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» во время богослужения нанес ножевые ранения двум женщинам 53 и 74 лет. Пострадавших доставили в больницу. Одной из них наложили повязку, второй зашили рану.

Как рассказали очевидцы, молодой человек стоял рядом с 74-летней женщиной, которая сделала ему несколько замечаний — он бормотал, не снимал рюкзак и мешал проведению службы. После замечания мужчина вышел из храма, а спустя несколько минут вернулся с ножом и дважды ударил пенсионерку. Под удар также попала сестра-послушница, находившаяся рядом. Обе пострадавшие госпитализированы.

Ранее в Ингушетии мужчина нанес ножевое ранение брату из-за неудачной шутки на свадьбе.