В США рассказали о проблемах ВСУ на фронте

Украинские солдаты на фронте устали, а ВСУ становится все труднее восполнить потери специалистов по БПЛА. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs написал американский военный аналитик Майкл Кофман.

«Тысячи военнослужащих давно без отпуска. Солдаты устали, а на наиболее сложных участках пехота месяцами остается на своих позициях без ротации. По мере того, как боевые действия смещаются от пехоты к подразделениям и специалистам по беспилотникам, потери становится все труднее восполнить, поскольку таким солдатам требуется гораздо больше подготовки и специальных навыков», — написал Кофман.

По словам эксперта, Украина испытывает и проблемы с управлением силами. А именно новые подразделения формируются без достаточного количества офицеров, личного состава и техники. Также политика украинского командования, которое фактически запрещает ВСУ отступать, приводит к образованию выступов, в результате чего ВСУ постепенно оказываются окружены силами ВС РФ.

«Хуже того, некоторые командиры просто неверно сообщают о своих позициях, так как оборона оказывается неустойчивой перед лицом постоянных российских атак. Для сокращения потерь и опережения российской армии Украина должна решить эти проблемы, связанные с людскими ресурсами и управлением войсками», — отметил Кофман, добавив, что Украина «страдает от истощения, но не от отчаяния».

В конце января в ВСУ газете The New York Times рассказали, что Украине не хватает войск для защиты каждого участка фронта. Также военные говорили, что Украине постоянно не хватает людей не для отражения наступлений России, на для проведения контратак.

Кроме того, в ВСУ отмечали, что российские беспилотники типа «шахед» являются одной из самых серьезных проблем для украинской армии.

