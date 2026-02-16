Водителей в России будут проверять на алкоголь по слюне

МВД готовит правовую базу для тестирования водителей на опьянение по слюне

МВД России инициировало поправки в процедуру освидетельствования водителей на предмет опьянения, предусматривающие возможность использования экспресс-тестов по слюне для предварительной оценки состояния водителя. Об этом пишет ТАСС.

Согласно разработанному проекту постановления, предлагаемые изменения направлены на создание юридической базы для использования показаний приборов, определяющих наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе или наркотических веществ в слюне, в качестве метода предварительной проверки на состояние опьянения.

На основании результатов такого экспресс-тестирования будет приниматься решение об отстранении водителя от управления транспортным средством и необходимости проведения дальнейшего, более детального освидетельствования. ГАИ подчеркивает, что планируется использовать современные, высокоточные приборы для выявления признаков опьянения, причем только с добровольного согласия водителя и под обязательную видеофиксацию. Это будет применяться, в частности, в рамках мероприятий по профилактике ДТП.

Внедрение этих приборов позволит сотрудникам полиции оперативно проводить первичную оценку состояния водителей и выявлять находящихся за рулем в состоянии опьянения даже при отсутствии явных внешних признаков. При этом в ГАИ особо отметили, что отказ водителя от прохождения такого экспресс-теста не будет являться основанием для привлечения к административной ответственности.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, упрощающий процедуру проверки водителей на опьянение за счет сокращения документов.