Общество

«Роскосмос» опубликовал фото балканского циклона над Москвой

«Роскосмос» показал фото балканского циклона, нависшего над Москвой и областью
Роскосмос

«Роскосмос» поделился снимком балканского циклона, нависшего над Москвой и Московской областью. Фотография опубликована в Telegram-канале госкорпорации.

В сообщении отмечается, что этот циклон пришел на смену предыдущему, принесшему обильные снегопады в столицу. Сформировавшись в Средиземном море неподалеку от Балкан, он был зафиксирован спутниками «Роскосмоса», о чем и свидетельствует опубликованный снимок.

«На смену циклону, который накрыл столицу снегом на прошлой неделе, пришел балканский. Он сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова. Спутники «Роскосмоса» зафиксировали прохождение этого циклона», — рассказали в ведомстве.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что первая оттепель в столичном регионе закончится внезапным возвращением морозов — уже к середине будущей недели температура воздуха с плюсовых значений опустится до –15°С в дневное время, что на 10°С отклоняется от климатической нормы.

Ранее в ЦБ рассказали о влиянии погоды на инфляцию.
 
