Коридор затмений — 2026: когда наступает и что от него ждать

Что такое коридор затмений с точки зрения науки и как он влияет на человека

Коридор затмений — один из самых обсуждаемых астрологических периодов, у которого нет научного обоснования. Но этому явлению все равно придают большое значение. Одни воспринимают его как время тотального запрета на любые важные действия, другие — как возможность для внутренней перезагрузки. Когда наступит коридор затмений в 2026 году, чего ждать от этого времени и есть ли у него реальное влияние на человека — в материале «Газеты.Ru».

Что такое коридор затмений

Коридором затмений называют промежуток времени между ближайшими друг к другу солнечным и лунным затмениями. Эти затмения явление, при котором одно небесное тело заслоняет свет от другого или тень одного тела падает на другое необязательно должны быть полными: они могут быть частными или кольцеобразными, рассказал «Газете.Ru» астроном, популяризатор науки Александр Киселев.

Обычно коридор затмений длится 14–18 дней. Это астрономическое явление происходит минимум дважды в год, максимум — четыре.

В 2026 году планируется четыре затмения, которые сформируют два коридора.

Первый коридор: с 17 февраля (кольцеобразное солнечное затмение) по 3 марта (полное лунное затмение).

Второй коридор: с 12 августа (полное солнечное затмение) по 28 августа (частное лунное затмение).

Коридор затмений возникает, когда линии лунных узлов оказываются расположенными таким образом, что в течение относительно короткого промежутка времени (обычно около месяца) происходят два или три затмения. Это происходит потому, что Луна, двигаясь по своей орбите, проходит через линии узлов дважды за один оборот вокруг Земли. Если эти моменты совпадают с положением Земли, когда она находится в подходящей точке относительно Солнца, мы наблюдаем последовательность затмений. Александр Киселев астроном, популяризатор науки

Nasa/Joel Kowsky/Global Look Press

Кстати, коридор затмений — псевдонаучный и астрологический термин. Астрономы не используют слово «коридор». В науке этот период называется сезоном затмений.

Как влияет на человека коридор затмений

Научных фактов, подтверждающих какое-либо специфическое влияние коридора затмений на психику и здоровье человека, нет . Киселев уточнил, что иногда коридоры затмений пересекаются с периодами повышенной солнечной активности, которая действительно может влиять на метеочувствительных людей, вызывая головные боли, скачки давления и общее недомогание. Но это скорее совпадение, а не прямая причинно-следственная связь между затмениями и солнечной активностью, рассказал эксперт.

В астрологии этот период считается временем повышенной эмоциональной напряженности, перемен и внутренней нестабильности. Люди могут ощущать тревогу, дискомфорт, раздражительность и недомогание, отметила в беседе с «Газетой.Ru» астролог Антонина Лунина.

Tunatura/Shutterstock

Астрологи считают, что энергетика коридора затмений может проявляться через:

Резкие эмоциональные реакции и перепады настроения, неадекватные ситуации.

Ощущение потери опоры, когда привычные схемы перестают работать.

Спонтанное нагнетание конфликтов в личных и деловых отношениях.

Повышенный риск травм, аварий и нештатных ситуаций из-за рассеянности.

Обострение внутренних переживаний, страхов и старых обид, требующих проработки.

феномена, при котором человек, поверив в негативный прогноз (гадание, гороскоп, слова «экстрасенса»), начинает испытывать реальные проблемы, ухудшение самочувствия или провоцирует неудачные события

Клинический психолог Павел Бирюков объяснил «Газете.Ru», что люди часто верят в предсказания во многом из-за эффекта. Если у человека есть убеждение, что затмение негативно повлияет на его организм, рано или поздно найдутся соответствующие симптомы, о которых предупреждали астрологи.

«Это влияет субъективно при условии, что мы верим, будто затмения могут что-то сделать с нашим организмом. Человек, у которого есть черты мнительности и тревожности, начнет отслеживать у себя каждый симптом и обязательно что-нибудь найдет», — отметил специалист.

Что можно и нельзя делать в коридор затмений

Открывает коридор затмений солнечное затмение в Водолее. В это время формируются новые цели и новые жизненные ценности, заявила астролог Лунина. Интересно, что оно совпадает с датой начала китайского Нового года Огненной Лошади.

Сильнее всего затмение затронет Водолеев, Тельцов, Львов и Скорпионов. Весам и Близнецам этот период принесет реализацию и рост доходов. Антонина Лунина астролог

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В этот период, особенно в сами дни затмений (17 февраля, 3 марта), а также за три дня до и после них астролог посоветовала воздержаться от:

важных событий — перелетов, запусков проектов, сделок с недвижимостью, разводов, увольнений, свадеб;

— перелетов, запусков проектов, сделок с недвижимостью, разводов, увольнений, свадеб; выяснений отношений (с 26 февраля к коридору затмений добавится ретроградный Меркурий, и ссора может затянуться на два года);

(с 26 февраля к коридору затмений добавится ретроградный Меркурий, и ссора может затянуться на два года); сложных бьюти-процедур (их лучше исключить до 4 марта);

(их лучше исключить до 4 марта); решений, принятых на эмоциях — в противном случае о них можно пожалеть.

Также тем, у кого подвижная психика, следует избегать мест массового скопления людей и ограничить потребление алкоголя.

В коридор затмений стоит учиться проживать свои эмоции, решать проблемы реальными действиями, а не вставать в позицию жертвы. Он привнесет в нашу жизнь переломные события, которые изменят ее ход. Это уникальный шанс для всех тех, кто давно хотел заявить о себе. Антонина Лунина астролог

Исторические события, происходившие в период затмений • 1 мая 1185 года — солнечное затмение, описанное в «Слове о полку Игореве». Считается, что оно предшествовало поражению князя Игоря в походе против половцев.

• 30 июня 1908 года — накануне лунного затмения произошло падение Тунгусского метеорита.

• Февраль-август 1917 года — ряд затмений совпал с революционными событиями в России.

• 28 марта 1968 года — на следующий день после гибели космонавта Юрия Гагарина (он умер 27 марта) произошло солнечное затмение, которое было воспринято общественностью как символический знак траура.

• 24 апреля 1986 года — лунное затмение произошло незадолго до аварии на Чернобыльской АЭС.

Что можно делать в коридор затмений

Период коридора затмений — не время для пассивного страха, а возможность для внутренней работы. Астрологи рекомендуют направить энергию этого времени в конструктивное русло:

Завершать дела: закрывать «хвосты», отдавать долги, заканчивать проекты, начатые ранее.

Наводить порядок: убираться дома, избавляться от хлама, очищать рабочее пространство.

Работать над собой: медитировать, заниматься йогой, практиковать заземление (прогулки).

Отпускать прошлое: прощать обиды, завершать токсичные отношения, избавляться от вредных привычек.

Анализировать: вести дневник, записывать сны, наблюдать за событиями (они часто бывают судьбоносными).

Заботиться о здоровье: соблюдать режим сна, правильно питаться, избегать переедания.

Быть внимательным: проявлять осознанность в документах и общении (особенно если коридор совпадает с ретроградным Меркурием, как это будет с 26 февраля).

HelgaBragina/Shutterstock/FOTODOM

Как перестать верить в негативные предсказания

Астрология привлекает людей своей простотой и удобством — возможностью сразу получить ответ на заданный вопрос, но ответы зачастую бывают расплывчаты, объяснил психолог Бирюков.

«Тут уже вступает в силу чистая психология. У мозга есть такая особенность — надуманно создавать и видеть в расплывчатых формулировках конкретные факты. Этот эффект усиливается, если человек испытывает какую-то нужду и видит в источнике информации авторитетность. Она необязательно строится на точности полученных знаний, а часто — на личном опыте знакомых. Здесь доминирует психологическая сила социального подражания», — отметил специалист.

Чтобы обезопасить себя от негативного влияния предсказаний, психолог рекомендовал соблюдать «информационную диету». Если вы замечаете, что информация из СМИ усиливает фоновый стресс, надо свести к минимуму потребление стрессового контента.

Где можно наблюдать затмения

По словам астронома Киселева, кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля будет видно в Антарктиде. Луна закроет 96% солнечного диска, образовав идеальное огненное кольцо продолжительностью около двух минут.

Полное лунное затмение 3 марта смогут наблюдать жители Дальнего Востока, Камчатки, Приморья и Сахалина.