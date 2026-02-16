Размер шрифта
Президент Чехии назвал объем переданных Украине крупнокалиберных боеприпасов

Павел: Киев получил около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов
Robert Michael/Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью чешскому изданию Odkryto.cz, что Украина получила порядка 4,4 миллиона крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы.

По словам чешского лидера, в прошлом году число боеприпасов составляло почти 2 миллиона.

До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции, что страна не продаст Украине самолеты собственного производства L-159, поскольку они нужны чешской армии. Он отметил, что все имеющиеся самолеты используются и не простаивают в ангарах.

13 января Бабиш заявил, что предыдущее правительство республики тайно поставило Украине вооружения на сумму 17,1 млрд крон (около €705 млн).

По словам политика, средства были выделены из бюджета Чехии на закупку оружия для Киева в рамках «сверхсекретной инициативы». Премьер обвинил своего предшественника Петра Фиалу в том, что он сознательно утаивал от общественности информацию о расходах и сделках.

Ранее в Чехии пообещали продолжить сопротивляться военной помощи Украине.
 
