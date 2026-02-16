Подростки с кастетами и ракетницей устроили драку в челябинском автобусе

В Челябинске возбудили дело после драки подростков с кастетами и ракетницей

В Челябинске группа подростков напала на школьника в автобусе, нападавшие использовали предметы, похожие на кастет и ракетницу. Об этом сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Братьев Кашириных. Компания подростков привязалась к школьникам в салоне автобуса, после конфликт переместился на остановку.

В ходе потасовки пострадал 16-летний юноша. Нападавшие избили пострадавшего кастетом и стреляли из ракетницы. По факту произошедшего возбуждено уголовно дело, обстоятельства драки устанавливаются.

