Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Подростки с кастетами и ракетницей устроили драку в челябинском автобусе

В Челябинске возбудили дело после драки подростков с кастетами и ракетницей
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске группа подростков напала на школьника в автобусе, нападавшие использовали предметы, похожие на кастет и ракетницу. Об этом сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Братьев Кашириных. Компания подростков привязалась к школьникам в салоне автобуса, после конфликт переместился на остановку.

В ходе потасовки пострадал 16-летний юноша. Нападавшие избили пострадавшего кастетом и стреляли из ракетницы. По факту произошедшего возбуждено уголовно дело, обстоятельства драки устанавливаются.

До этого в московском метро мужчина ударил подростка бутылкой по голове. Подозреваемый, житель Саранска, был задержан на месте. Прокуратура Московского метрополитена взяла расследование происшествия под контроль

Ранее в Казани подростков задержали за избиение таксиста.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!