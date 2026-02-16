«Глупость сотворили, а я предупреждал». Лукашенко предлагал Трампу «идеальный вариант» с Мадуро

Александр Лукашенко раскритиковал действия Дональда Трампа в ситуации вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявив, что предупреждал Вашингтон о последствиях и предлагал «идеальный вариант» решения. По его словам, США проигнорировали этот сценарий и допустили просчет, который был продиктован политическими мотивами. Что именно предлагал Минск, и в чем белорусский лидер увидел ошибку — в материале «Газеты.Ru».

«Идеальный вариант»

О своей роли в переговорах вокруг Венесуэлы Александр Лукашенко рассказал на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. По его словам, инициатива исходила не от Минска — к нему обратилась американская сторона с просьбой подключиться к обсуждению ситуации. Белорусский лидер отметил, что предложил Вашингтону компромиссное решение, однако в итоге США предпочли действовать по собственному сценарию .

«Им (США. — «Газета.Ru») постоянно говорю, откровенно говорю, где они неправы.

С Мадуро неправы — глупость сотворили. Я предупреждал.

По предложению американцев (не я сам — они меня попросили) я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Идеальный вариант! Но они пошли своим путем. Дональд хотел как-то угодить военным», — процитировало президента БелТА.

Лукашенко дал понять, что, по его оценке, Вашингтон просчитался, делая ставку на силовой и политический нажим. Он отметил, что перед принятием подобных решений необходимо просчитывать последствия и понимать, к чему приведет следующий шаг. По мнению главы республики, в ситуации вокруг Мадуро США руководствовались не столько правовыми аргументами, сколько иными интересами, которые в итоге и определили их позицию.

«Какую можно пришить вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель. А то, что наркотой торгует весь мир, так это так», — подчеркнул Лукашенко.

«Белорусский сценарий исключен»

Повторение венесуэльского сценария в Белоруссии невозможно, заявлял в начале января Александр Лукашенко. Комментируя ситуацию вокруг насильственного вывоза президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он подчеркнул, что Минск заранее просчитал подобные риски и подготовил механизмы реагирования на случай чрезвычайных обстоятельств.

«Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — предупредил белорусский лидер.

Лукашенко также обратился к политической и общественной элите, заявив, что в условиях глобальной нестабильности каждый должен четко понимать свою ответственность и действовать максимально эффективно. Он дал понять, что рассчитывает на дисциплину и осознанность руководящих кругов, подчеркнув, что только при таком подходе страна сможет сохранить стабильность в «бушующем мире», сообщило БелТА.

Лукашенко готов помочь

По словам президента Белоруссии, после проведенной операции по захвату Николаса Мадуро перед Вашингтоном неизбежно встает вопрос о дальнейших шагах и возможных последствиях .

«Провели какую-то операцию, схватили человека. Ну и что? Всему миру показали, кто есть кто. Но главное — а что дальше? Поэтому это еще тема для моего обсуждения с руководством Соединенных Штатов Америки. У меня есть предложение по выходу из этой ситуации. И если они хотят достойно и красиво выйти из этой ситуации, мы готовы с Дональдом в этом отношении работать», — прямо заявил глава республики.

При этом он отметил, что не претендует на роль главного советника. По оценке Лукашенко, ключевым фактором в действиях США в отношении Венесуэлы стала не личность Мадуро, а энергетические интересы . Он обратил внимание на особенности венесуэльской нефти — тяжелой и сернистой, переработка которой требует соответствующих мощностей, сосредоточенных преимущественно в Соединенных Штатах. По его мнению, этот вопрос можно было решить в переговорном формате, без доведения ситуации до кризиса, добавило БелТА.

3 января Соединенные Штаты провели серию ударов по территории Венесуэлы, после чего захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с супругой. Политика этапировали в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и ряде других преступлений. Первое судебное заседание состоялось 5 января — суд постановил оставить Мадуро под стражей. Следующее слушание назначили на 17 марта.