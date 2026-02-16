Размер шрифта
Сельчанка избивала своих детей и ударила мужа ножом в живот в Брянской области

В Брянской области сельчанка избивала своих детей и ударила мужа ножом в живот
В Брянской области женщина систематически истязала своих детей и напала на супруга с ножом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент с супругом россиянки произошел 14 сентября 2024 года в поселке Навля. Пьяная женщина поссорилась с мужем и в ходе конфликта ударила его ножом в живот. Мужчина получил вред здоровью, который оценили как тяжкий.

Также удалось установить, что с января по сентябрь 2024 года она систематически истязала троих своих малолетних детей. Используя надуманные поводы, она била их, а также ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности.

В результате суд признал женщину виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ и назначил ей наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы. Ее малолетних детей поместили в социальное учреждение.

Ранее москвичка, взявшая под опеку десять детей-инвалидов, морила их голодом и истязала.
 
