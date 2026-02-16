Размер шрифта
В США перевезли ядерный реактор на транспортных самолетах

WSJ: военные США впервые перебросили микрореактор транспортными самолетами
Jonathan Ernst/Reuters

Американские военные впервые транспортировали малый модульный реактор (ММР) по воздуху в целях развертывания атомной энергетики на территории США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, компоненты ядерного реактора Ward 250, произведенного компанией Valar Atomics, были доставлены без топлива тремя самолетами C-17 ВВС США с авиабазы Марч в Калифорнии на авиабазу Хилл в Юте. Полет продолжался около часа. На его протяжении рядом с реактором, заключенным в плексигласовый корпус, находились представители Пентагона и министерства энергетики.

Ожидается, что Valar Atomics, которая профинансировала полет, проведет испытания реактора на объекте близ авиабазы Хилл. По словам главы компании Исайи Тейлора, испытания начнутся с мощности 250 кВт, а в дальнейшем система будет обеспечивать 5 МВт, что хватит для питания 5 тыс. домов.

15 февраля Пентагон сообщилhttps://www.gazeta.ru/army/news/2026/02/15/27856333.shtml, что министерство обороны США во взаимодействии с министерством энергетики страны начнет тестирование разрабатываемого в военных целях компактного мобильного ядерного реактора.

Ранее NASA подтвердило планы по созданию ядерного реактора на Луне.
 
