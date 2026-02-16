Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Родственников одного из исполнителей теракта в «Крокусе» могут лишить гражданства

ТАСС: родственников фигуранта дела «Крокуса» Фаридуни просят лишить гражданства
Павел Бедняков/РИА Новости

Прокурор попросил лишить гражданства России родственников исполнителя теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни и арендодателя квартиры, в которой жили фигуранты дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Прокуроры попросили решить вопрос о лишении гражданства РФ троих родственников Шамсидина Фаридуни, речь идет об Исроиле Исломове и двух его сыновьях», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что аналогичные меры попросили принять в отношении арендодателя квартиры, в которой жили исполнители теракта, Алишера Касимова.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценили примерно в 6 млрд рублей.

16 февраля 2026 года адвокат потерпевших Даниэль Готье заявил, что прокурор просит 2-й Западный окружной военный суд приговорить к пожизненному лишению свободы четверых непосредственных исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее суд допросил главных исполнителей теракта в «Крокусе».
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!