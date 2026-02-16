Родственников одного из исполнителей теракта в «Крокусе» могут лишить гражданства

Прокурор попросил лишить гражданства России родственников исполнителя теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидина Фаридуни и арендодателя квартиры, в которой жили фигуранты дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Прокуроры попросили решить вопрос о лишении гражданства РФ троих родственников Шамсидина Фаридуни, речь идет об Исроиле Исломове и двух его сыновьях», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что аналогичные меры попросили принять в отношении арендодателя квартиры, в которой жили исполнители теракта, Алишера Касимова.

Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценили примерно в 6 млрд рублей.

16 февраля 2026 года адвокат потерпевших Даниэль Готье заявил, что прокурор просит 2-й Западный окружной военный суд приговорить к пожизненному лишению свободы четверых непосредственных исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее суд допросил главных исполнителей теракта в «Крокусе».