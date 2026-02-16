Признание новой границы России и Украины помогло бы закончить конфликт, и это было бы выгодно как Киеву, так и его западным союзникам. Об этом написали старший научный сотрудник американского Центра Стимсона Петр Слезкин и профессор Школы государственной политики Университета Мэриленда Джошуа Шифринсон в статье для американского журнала Foreign Affairs.

По словам обозревателей, противники международного признания новых территорий за Россией ошибаются, так как этот шаг, напротив, мог бы повысить безопасность Украины, облегчить ее послевоенное восстановление и поспособствовать международной стабильности.

«В рамках прочного мирного урегулирования в интересах Украины, Европы и США провести новую международную границу, приблизительно совпадающую с окончательной линией контроля. Такое соглашение потребует от Украины и России скорректировать свои конституционные претензии в соответствии с территорией, которую они фактически занимают», — пишут Слезкин и Шифринсон.

Эксперты отмечают, что «в идеале» новая граница должна быть признана партнерами России по БРИКС и международными союзниками Украины.

Слезкин и Шифринсон пишут, что в территориальном плане Украина «уже проиграла», однако «добилась» сохранения независимости и суверенитета, а также установила тесные связи с Евросоюзом. И международно-признанная граница могла бы «облегчить путь Украины к дальнейшей интеграции с Западом и поспособствовать послевоенному восстановлению», подчеркнули специалисты.

«Фактически Украина может иметь больше шансов на дальнейшую интеграцию с Западом, если откажется от юридических претензий на территории на востоке, которые она не контролирует. <…> Вступление Украины в ЕС всяко будет сложным, но оно будет еще сложнее, если восточная граница страны останется неопределенной, нестабильной и сильно милитаризованной», — отмечают авторы.

Также эксперты считают, что юридическое признание территорий может «помочь снизить вероятность будущих конфликтов» между Россией и Украиной, упростить «определение ответственности за возобновление боевых действий», а также улучшить послевоенные экономические перспективы Украины.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией.

В феврале бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что Украина уже потерпела военное поражение в конфликте с Россией. Также французский историк Стефан Одуэн-Рузо заявил, что на передовой Россия уже одержала победу, и проигрыш Киева кажется «неизбежным».

Ранее профессор назвал «единственно возможный исход» конфликта на Украине.