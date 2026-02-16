Сына объявленной в розыск целительницы приговорили к 17 годам тюрьмы

Сына целительницы Светланы Лады-Русь приговорили к тюремному сроку за производство наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В марте 2025 года 42-летнего Илью Пеунова задержали в его квартире в Самаре. Правоохранители обнаружили у него дома нарколабораторию по производству мефедрона. Следствие предполагает, что Пеунов успел произвести более 11 килограммов наркотика и уже подготовил его для дальнейшего сбыта.

Мужчину приговорили к 17 годами в колонии строгого режима. Его квартиру и машину обратили в доход государства.

Светлана Лада-Русь (признана в РФ иностранным агентом) (Пеунова) основала Центр народной медицины в Самаре и организовывала у себя дома собрания, на которых проводила обязательные обряды, убеждала последователей в том, что может спасти их от нападения рептилоидов, и требовала передачи ей сбережений и документов на квартиры и автомобили.

Женщина находится в международном розыске и заочно арестована в РФ, ее обвиняют в мошенничестве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

