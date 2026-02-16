«Такого не было ни в одном регионе России»: Брянская область пережила самую мощную атаку ВСУ

Самую мощную и массированную атаку за все время СВО зафиксировали в Брянской области 15 февраля. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, такого количества беспилотников одновременно за сутки не запускали ни по одному региону России. В результате удара повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, часть Брянска и пять районов области временно остались без тепла и света. Что стоит за атакой ВСУ и как регион справился с налетом — в материале «Газеты.Ru».

Рекордная атака

Вечером 15 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о последствиях атаки на регион. По его словам, в результате удара по объектам энергетической инфраструктуры без тепла и электричества остались пять муниципалитетов и часть Брянска . На местах работали аварийные бригады, специалисты подключали резервные мощности и восстанавливали подачу тепла и света.

Утром глава региона уточнил масштаб произошедшего.

«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — отметил Богомаз.

Он подчеркнул, что благодаря действиям энергетиков и теплотехников, а также подключению резервной генерации, приобретенной при поддержке правительства РФ, тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти районах удалось восстановить в течение трех часов.

Днем губернатор привел оперативные данные за прошедшие сутки: с 08:00 15 февраля над территорией области подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы бригады «БАРС — Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили 229 беспилотников .

Также глава региона сообщил о пострадавшем в результате обстрела. В Злынковском районе во время восстановления оборудования сотовой связи был ранен сотрудник телекоммуникационной компании. Мужчину оперативно доставили в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь.

«Очень хотят перемирия»

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру» назвал целью атаки укрепление переговорных позиций Киева. Завтра, 17 февраля, в Женеве начнется очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта.

«Это укрепление позиций. Чтобы Россия знала и видела, что Украине еще есть чем защищаться и атаковать, поэтому она вполне может ставить свои условия на переговорах. Это традиционный подход: если приближаются переговоры, перед их началом хорошо бы показать какую-нибудь победу», — пояснил эксперт.

Схожее мнение выразил и военкор Юрий Котенок: по его словам, Киев с помощью подобных атак хочет добиться энергетического перемирия.

«В Киеве очень хотят заполучить по итогу переговоров в Женеве «энергетическое перемирие» и считают, что массированные террористические атаки по приграничным областям могут сделать подобные «хотелки» более реалистичными», — отметил он.

Военный эксперт Борис Джерелиевский также полагает, что Украина наносит массированные удары по Брянской, Белгородской и другим приграничным областям с расчетом спровоцировать локальные отключения электроэнергии. По его мнению, подобные атаки Киев может попытаться использовать как аргумент на предстоящих переговорах, в том числе в контексте обсуждения возможного энергетического перемирия.

В свою очередь депутат Брянской областной думы Михаил Иванов назвал атаку террором против мирного населения и подчеркнул, что удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры.

«То, что пережили жители Брянской области в минувшее воскресенье, не поддается никакому оправданию с точки зрения человеческой морали. ВСУ наносят удары не по военным складам и позициям войск, они бьют по трансформаторным подстанциям и теплотрассам, чтобы оставить наших матерей, стариков без света и тепла. Это не имеет ничего общего с военными действиями, это чистый террор против гражданского населения», — заявил Иванов News.ru.