Не успел уехать: снятому с поезда украинскому экс-министру предъявили обвинения по делу Миндича

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко обвинили в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича. Следствие считает, что экс-глава минэнерго помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании «Энергоатом». Сам Галущенко получил за это около $12 млн — часть была потрачена на образование его детей в Швейцарии, а остальные деньги осели на депозитах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения экс-министру энергетики страны Герману Галущенко. Об этом САП сообщила в Telegram-канале.

«НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу «Мидас». На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики [Украины Германа Галущенко]», — рассказали в НАБУ.

Ранее Галущенко пытался покинуть Украину — в ночь на 15 января его сняли с поезда Киев — Варшава. После этого на место прибыли детективы НАБУ и прокуроры САП и задержали экс-министра. В бюро рассказали, что он задержан по делу «Мидас», и заявили, что проводят следственные действия «в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда».

В чем обвиняют Галущенко?

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд для привлечения «инвестиций» в размере около $100 млн. Его возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, как считают правоохранители, профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов.

При этом среди «инвесторов» фонда была семья экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко. Чтобы скрыть их участие в схеме, на Маршалловых Островах были созданы две компании, включенные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Их бенефициарами стали бывшая супруга и четверо детей бывшего чиновника. Компании стали «инвесторами» фонда за счет покупки его акций, а участники преступной организации в интересах обвиняемого начали перечислять средства на счета, открытые в трех швейцарских банках.

Следствие считает, что через доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. После этого часть средств была легализована через криптовалюту и «инвестирование» в фонд.

Доля семьи Галущенко, как рассказали в НАБУ, составила около $12 млн. На счета, которыми они распоряжались, перечислили более $7,4 млн. Еще свыше 1,3 млн швейцарских франков (около $1,7 млн) и €2,4 млн (около $2,8 млн) семье передали напрямую в Швейцарии. Часть этих денег была потрачена на обучение детей экс-главы минэнерго Украины в престижных учебных заведениях Швейцарии, другая — размещена на счетах его бывшей супруги. Остальные средства положили на депозиты, с которых семья Галущенко получала доход и тратила деньги на личные нужды.

Дело Миндича

10 ноября 2025 года НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию коррупционной схемы в компании «Энергоатом». Организатором схемы следствие назвало бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича. Галущенко, который в 2020–2021 годах был вице-президентом «Энергоатома», а затем возглавил украинское минэнерго, также стал фигурантом дела. В связи с этим он, ставший к тому времени министром юстиции Украины, был уволен со своего поста, в его доме прошли обыски, однако до сих пор обвинения ему не предъявляли.

Миндича же еще в ноябре обвинили по пяти статьям, однако сделали это заочно, так как к тому момент он уже успел покинуть Украину. В рамках дела были арестованы бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов, экс-советник главы минэнерго Игорь Миронюк, который, по данным СМИ, и является тем самым «Рокетом», а также исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов. Кроме этого, заочно обвинения предъявили соратнику Миндича Александру Цукерману.

Впоследствии обыски в рамках следствия также прошли и у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Несмотря на то, что официально фигурантом дела он не стал, Ермак позже подал в отставку.

В деле при этом всплывали также имена экс-министра обороны Украины, а ныне секретаря СНБО Рустема Умерова и самого Зеленского. Газета The New York Post со ссылкой на источники писала, что президент Украины хоть и не участвовал в схеме, но лично одобрил хищения из бюджета энергетического сектора страны на сумму около $100 млн. По данным издания, украинский лидер был тесно связан с организаторами преступной схемы и получал выгоду от выведенных за рубеж денег.