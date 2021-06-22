Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По инициативе кубинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что кубинский лидер выразил поддержку и солидарность в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. По словам Диас-Канеля Бермудеса, СССР внес решительный вклад в победу над нацизмом и подчеркнул, что Куба хранит память о подвиге советских граждан.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в Германии помнят ужасы Великой Отечественной войны.

По словам Меркель, миллионы германских семей ощущают страдания, которые преступления нацистского режима причинили жителям России, Украины, Белоруссии и других бывших советских республик.