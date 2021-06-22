Песков сообщил, что Путин пока не воспользовался своей квотой на назначение сенаторов
Президент России Владимир Путин пока не воспользовался квотой главы государства на назначение членов Совета Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никаких решений президент не принимал на этот счет», — сказал он.
Песков подчеркнул, что президент это сделает тогда, когда посчитает целесообразным».
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что несколько влиятельных политиков после сентябрьских выборов могут покинуть Государственную думу и перейти в Совет Федерации по президентской квоте. В частности, речь шла о лидере ЛДПР Владимире Жириновском и лидере коммунистов Геннадии Зюганове.
Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Подробнее о сентябрьских выборах — в материале «Газеты.Ru».