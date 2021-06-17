Госдума VII созыва приняла 2672 закона

В четверг, 17 июня, состоялось заключительное заседание VII созыва Государственной думы России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, всего за созыв было проведено 427 заседаний.

С октября 2016 года по 17 июня 2021 года в Нижнюю плату Парламента было внесено 5 500 законопроектов, еще 2020 инициатив перешло от предыдущих созывов. По словам Володина, некоторым из этих законопроектов более 20 лет.

«От этих «завалов» осталось только 26 законопроектов, 1,3%», — поделился спикер.

Он отметил, что всего было рассмотрено 6479 законопроектов. 1041 инициатива перейдет для рассмотрения следующему — VIII созыву.

Кроме того, с октября 2016 года по 17 июня 2021 года депутаты приняли 2672 закона (41,2% от общего числа). Среди них — 27 законов в развитие новых норм Конституции России.

Володин отметил, что принятые в VII созыве Госдумы законопроекты наполнили более широким содержанием принципы социального государства, повысили стандарты жизни российских граждан, создали условия для повышения эффективности работы органов государственной власти, а также наделили Государственную думу новыми полномочиями.

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