Травматолог предупредил о самых частых травмах в сезон электросамокатов

Травматолог Фомин: падение с электросамоката может отправить в гипс на месяцы

В 70–80% случаев травмы с участием электросамокатов происходят вовсе не при столкновении с автомобилем, а из-за обычной потери равновесия на ровной дороге. Человек падает «сам по себе», но последствия такой ошибки могут потребовать месяцев реабилитации, рассказал «Газете.Ru» эксперт телеканала «Доктор», травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины, физиотерапевт Михаил Фомин.

Самый типичный сценарий падения с самоката — это полет вперед или вбок. В этот момент срабатывает безусловный рефлекс: человек пытается защититься и инстинктивно выставляет руки перед собой.

«Именно поэтому чаще всего мы фиксируем переломы лучевой кости в области запястья, переломы костей кисти, ушибы локтя и плеча. Падение на вытянутые руки при скорости даже 15–20 км/ч превращает ладонь и запястье в основной амортизатор, который просто не рассчитан на такие нагрузки», — объясняет Фомин.

Нередко встречаются и переломы в области локтя — например, головки лучевой кости. Это происходит из-за того, что энергия удара передается выше по конечности.

Если падение происходит на высокой скорости, «защиты рук» может не хватить. В этом случае под удар попадают голова и лицо.

«Сотрясения, глубокие раны, ушибы мягких тканей лица — это последствия того, что человек не успел или не смог сгруппироваться. К сожалению, не всегда можно отделаться лишь легкой царапиной. На скорости удар головой о покрытие может привести к тяжелым черепно-мозговым травмам», — отмечает эксперт.

Страдают и ноги: переломы лодыжек и костей стопы происходят, если человек пытается спрыгнуть с платформы на ходу или если самокат при падении заваливается на голеностоп. Колени чаще «отделываются» сильными ушибами и повреждениями мягких тканей, так как первыми принимают на себя удар при контакте с асфальтом.

Травма редко бывает случайностью; чаще это результат игнорирования элементарных правил. Врач выделяет несколько критических ошибок, которые резко повышают риск оказаться в операционной:

— отсутствие проверки техники. Мало кто проверяет тормоза и состояние руля перед арендой или выездом из дома;

— игнорирование шлема. Шлем — это не аксессуар для профессионалов, а единственное, что отделяет голову от асфальта;

— езда вдвоем. Самокат рассчитан на одного человека; дополнительный пассажир полностью меняет центр тяжести и делает торможение непредсказуемым.

— алкоголь. Даже небольшая доза спиртного снижает скорость реакции и нарушает координацию;

— резкое торможение на препятствиях. Попытка затормозить на трамвайных путях, бордюрах или неровном покрытии часто заканчивается вылетом через руль;

— высокая скорость на тротуарах. Скорость должна быть соизмерима со скоростью пешеходного потока;

— езда в темноте. Плохая видимость скрывает ямы и препятствия, которые становятся фатальными для маленьких колес самоката.

Единственный способ действительно снизить риск серьезных повреждений — это подготовка и умеренность.

«Новичкам стоит сначала немного привыкнуть к самокату, научиться правильно тормозить и держать баланс на безопасной площадке. Большая часть травм происходит именно в первые поездки», — предупреждает травматолог-ортопед.

Электросамокат — это не аттракцион, а полноценное транспортное средство, требующее от водителя концентрации и уважения к окружающим. Главный совет травматолога — не переоценивать свои возможности. Для того чтобы поездка оставила приятные впечатления, достаточно соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать базовой защитой. Помните: лучше потратить лишние пять минут на спокойную езду, чем провести несколько месяцев в гипсе.

