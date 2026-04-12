Орбан дал обещание на фоне поражения на выборах в Венгрии

Орбан заявил, что «Фидес» продолжит служить родине и нации в оппозиции

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в ходе выступления перед сторонниками в штабе, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции. Его слова приводит РИА Новости.

«Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации», — пообещал политик.

Незадолго до этого глава оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр написал в соцсети Х, что Орбан по телефону поздравил его партию с победой на выборах.

12 апреля глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что для России «никаких революций не будет», если на выборах в Венгрии победит глава оппозиционной партии «Тиса», главный соперник премьер-министра Петер Мадьяр, поскольку Брюссель в любом случае найдет в перспективе возможность обойти вето Будапешта на помощь Украине.

Ранее бывший замглавы польской разведки назвал Орбана и Сийярто российскими агентами.