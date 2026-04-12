Неизвестные открыли огонь в ресторане в США

Independent: несколько человек были ранены в ресторане в США в результате стрельбы

Неизвестные открыли огонь в ресторане Chick-fil-A в Юнион-Тауншип в штате Нью-Джерси, несколько человек получили ранения. Об этом сообщает The Independent.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в субботу, 11 апреля. Полицейские прибыли на место происшествия приблизительно в 21:00 по местному времени (6:00 мск 12 апреля). Видеорегистратор автомобиля правоохранительных органов запечатлел, как подозреваемый убегает с места происшествия.

В обращении к диспетчерской службе утверждалось, что в результате стрельбы несколько человек пострадали, в том числе один, который получил ранение в лицо. Официальной информации о пострадавших нет.

По словам свидетелей, группа мужчин вошла в ресторан, зашла за стойку, после чего завязалась ссора, в результате которой неизвестные произвели несколько выстрелов. Посетители утверждают, что среди раненых были сотрудники заведения.

Губернатор штата Мики Шерилл признала факт произошедшего и заявила, что расследование инцидента продолжается.

