Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову

Блогер и телеведущая Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на резкие высказывания депутата Государственной думы Виталия Милонова в ее адрес.

По словам знаменитости, она уже не в первый раз замечает, что заявления этого парламентария «переходят границы человеческого и профессионального».

«Публичные оскорбления, ярлыки «проститутки» и «эскортницы», направленные в адрес известных женщин, звучат снова и снова. Это не допустимо для человека, находящегося во власти и обязанного защищать граждан, а не травить их. Я считаю, что этот вопрос нужно поднимать серьезно, вплоть до коллективного иска за клевету и унижение достоинства. Речь уже не только обо мне, речь о систематическом неуважении ко всем женщинам» — написала блогер.

На прошлой неделе Милонов обратился к Боне с призывом вернуться на родину. При этом депутат отметил, что принимал блогера за «дубайскую эскортницу».

«Оказывается, не дубайская. Нормальные люди в Монако не живут. Это зашквар. Боня, возвращайся домой, нечего тебе на чужбине делать», — заявил парламентарий.

В марте Боня раскритиковала и призвала «отменить» Милонова. В своих соцсетях она напомнила, что парламентарий неоднократно оскорблял женщин, и задалась вопросом, сделал ли он что-то полезное «за долгие-долгие годы». В ответ на критику депутат заявил, что с Боней невозможно разговаривать, потому что она не понимает человеческую речь. Вместе с тем он пригласил телеведущую в Донбасс и отметил, что «с удовольствием» забудет ее слова, если Боня приедет в Горловку.

Ранее в Госдуме пригрозили Боне арестом и признанием экстремисткой.