Овечкин объяснил, почему отказался пожимать руки хоккеистам «Питтсбург Пингвинз»

Овечкие еще не принял решение о возможном продлении контракта в НХЛ

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил свой отказ от торжественной церемонии рукопожатия с игроками «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

После завершения матча игроки «Питтсбурга» хотели отправиться к российскому хоккеисту и пожать ему руку, однако Овечкин жестами отказался от церемонии.

Россиянин объяснил такой поступок тем, что пока еще не определился, будет ли продлевать свой контракт в Национальной хоккейной лиге.

Контракт Овечкина на общую сумму $ 47,5 млн с кэпхитом $ 9,5 млн завершается после окончания этого сезона.

12 апреля сообщалось, что капитаны «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» Александр Овечкин и Сидни Кросби встретились друг с другом в 100-м матче. Россиянину специально дали возможность участвовать в стартовом вбрасывании шайбы.

Ранее сообщалось, что фанатам «Вашингтона» подарят полотенце с Александром Овечкиным.