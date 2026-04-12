В МИД РФ оценили долг США перед ВОЗ

Россия считает некорректным обсуждение перераспределения задолженности США перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на другие страны. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов.
В январе сообщалось, что США вышли из ВОЗ, не выплатив порядка $260 млн долга. Вашингтон прекратил финансирование организации и участие в связанных с ней рабочих группах.
«Это долг, который Соединенные Штаты, если они считают себя добросовестным и ответственным членом мирового сообщества, уважающим международное право, должны погасить», — сказал он.
Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 193 государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.
Ранее стало известно, что США и Аргентина обсуждают альтернативу ВОЗ.