Появилось видео посадки военного самолета США после иранского удара

Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал кадры, на котором запечатлены кадры приземления самолета-заправщика Военно-воздушных сил (ВВС) США КС-135 Stratotanker, посеченного, предположительно, шрапнелью иранской баллистической ракеты с кассетной боевой частью.

По его информации, борт с большим количеством «пластырей» отправился в Великобританию, где будет поставлен в ремонт.

«Практически весь фюзеляж самолета — от кабины до рулей направления, задет поражающими элементами», — говорится в публикации канала.

5 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что во время спасательной операции на территории Ирана американские военнослужащие уничтожили два собственных транспортных самолета C-130, чтобы не оставить их противнику. По информации издания, эти воздушные судна были ликвидированы на земле.

3 апреля американский военный журнал National Interest написал, что ответные действия Ирана нанесли Соединенным Штатам критический ущерб. Речь идет и о материальном ущербе, и о человеческих потерях.

Издание подчеркнуло, что с начала операции США были сбиты или повреждены свыше 30 самолетов ВВС страны, в том числе уничтоженный в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, игравший важную роль в отслеживании воздушных угроз на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.