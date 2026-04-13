Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Армия

Появилось видео посадки военного самолета США после иранского удара

U.S. Marines/Global Look Press

Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал кадры, на котором запечатлены кадры приземления самолета-заправщика Военно-воздушных сил (ВВС) США КС-135 Stratotanker, посеченного, предположительно, шрапнелью иранской баллистической ракеты с кассетной боевой частью.

По его информации, борт с большим количеством «пластырей» отправился в Великобританию, где будет поставлен в ремонт.

«Практически весь фюзеляж самолета — от кабины до рулей направления, задет поражающими элементами», — говорится в публикации канала.

5 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что во время спасательной операции на территории Ирана американские военнослужащие уничтожили два собственных транспортных самолета C-130, чтобы не оставить их противнику. По информации издания, эти воздушные судна были ликвидированы на земле.

3 апреля американский военный журнал National Interest написал, что ответные действия Ирана нанесли Соединенным Штатам критический ущерб. Речь идет и о материальном ущербе, и о человеческих потерях.

Издание подчеркнуло, что с начала операции США были сбиты или повреждены свыше 30 самолетов ВВС страны, в том числе уничтоженный в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, игравший важную роль в отслеживании воздушных угроз на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.

 
Теперь вы знаете
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!