Названо число потенциально опасных астероидов, сближающихся с Землей

Ученый Железнов: астрономы обнаружили 40 тысяч сближающихся с Землей астероидов
С Землей сейчас сближаются около 40 тыс. астероидов (твердые каменистые небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца, с диаметром более 30 м), сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН (Российской академии наук) Николай Железнов.

По его словам, в Солнечной системе открыто более 1 млн таких небесных тел. Большинство из них находятся в Главном поясе — между орбитами Марса и Юпитера.

Ученый отметил, что сближающиеся с Землей астероиды выделяют в отдельную группу. Их открывают «достаточно быстро». Среди них есть небесные тела разного размера, а диаметр самых крупных превышает 1 км.

«Среди них есть потенциально опасные объекты, которые хотя бы один раз за свою жизнь сближались с Землей или будут сближаться с ней на расстояние не более чем 7,5 миллиона километров», — заявил Железнов.

Он добавил, что их достаточно: например, потенциально опасных астероидов с размером более 1 км — 154.

До этого международная группа астрономов под руководством Гонсало Муньоса-Санчеса из Национальной обсерватории Афин пришла к выводу, что одна из крупнейших известных звезд во Вселенной — WOH G64 — пережила резкую эволюционную трансформацию. Теперь она, возможно, приближается к взрыву сверхновой (колоссально мощной вспышке, знаменующей исчезновение массивной звезды).

Ранее ученые выяснили, что астероиды бросаются «космическими снежками».

 
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
