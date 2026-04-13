Дмитриев сделал прогноз о будущем ЕС на фоне итогов выборов в Венгрии

Результаты выборов в Венгрии ускорят распад Европейского союза. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я», — написал он.

Незадолго до этого глава победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр на митинге в Будапеште пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО. Политик заявил, что партия возобновит в республике работу институтов, обеспечивающих ее демократию и независимость.

Национальный избирательный офис Венгрии завершает подсчет голосов на парламентских выборах. Оппозиционная «Тиса» предварительно получила 138 мандатов и обеспечила себе конституционное большинство. Премьер-министр Виктор Орбан уже признал поражение своей партии «Фидес». Первая сессия парламента Венгрии нового созыва, на которой будет избран премьер-министр страны, состоится в течение 30 дней. «Газета.Ru» следила за развитием событий.

