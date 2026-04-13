Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Пасхой и обсудили сотрудничество стран

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время телефонного разговора поздравили друг друга и народы своих стран с Пасхой. Об этом сообщает Кремль в Telegram-канале.

В пресс-релизе говорится, что во время беседы политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического, и обоюдный настрой на укрепление отношений Москвы и Минска. Кроме того, главы государства обменялись мнениями по международной повестке.

Накануне стало известно, что Лукашенко во время звонка подтвердил участие в параде Победы в Москве в этом году, который по традиции пройдет на Красной площади 9 мая.

А в начале апреля Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор с РФ об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Документ предусматривает актуализацию положений договора от 3 октября 2022 года с учетом изменений белорусского и российского налогового законодательства и принятых льгот по косвенным налогам.

