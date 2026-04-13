Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Пасхой и обсудили сотрудничество стран
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время телефонного разговора поздравили друг друга и народы своих стран с Пасхой. Об этом сообщает Кремль в Telegram-канале.

В пресс-релизе говорится, что во время беседы политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического, и обоюдный настрой на укрепление отношений Москвы и Минска. Кроме того, главы государства обменялись мнениями по международной повестке.

Накануне стало известно, что Лукашенко во время звонка подтвердил участие в параде Победы в Москве в этом году, который по традиции пройдет на Красной площади 9 мая.

А в начале апреля Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор с РФ об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Документ предусматривает актуализацию положений договора от 3 октября 2022 года с учетом изменений белорусского и российского налогового законодательства и принятых льгот по косвенным налогам.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
