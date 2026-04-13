В ОП РФ заявили, что незаконные операции с криптовалютой должна расследовать ФСБ

ФСБ должна заниматься расследованием незаконных операций в сфере цифровой валюты. Об этом заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что уголовная ответственность за незаконные операции с криптовалютой является неотъемлемым элементом запуска в правовом поле регулирования этой сферы.

«Считаю, что оперативным сопровождением выявления данных преступлений необходимо наделить органы ФСБ России. Большая часть действующих сейчас криптообменников не будет легализовываться, они будут надеяться на подпольное существование», — сказал Машаров.

По словам члена комиссии ОП РФ, если не будет ответственности, а также реальных случаев привлечения к ней, то криптообменники продолжат работать в сером поле, обслуживая при этом интересы организованных преступных сообществ дистанционных мошенников и лиц, которые желают легализовать свои средства, полученные преступным путем, в том числе через хищение бюджетных средств.

1 апреля эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров сообщил, что в России не запрещено владеть криптовалютой, но вот относительно операций действует ряд ограничений.

Он напомнил: Центробанк утвердил концепцию, согласно которой цифровые валюты признаются, но не как средство оплаты. Разрешается, в том числе, покупать криптовалюту за рубежом и также переводить ее за границу, но с условием – о таких операциях гражданин РФ обязан заблаговременно уведомить ФНС. В целом крипта в России сегодня – это больше финансовый инструмент, но не способ оплаты, заключил экономист.

Ранее в Госдуме рассказали подробности законопроекта о регулировании криптовалют.

 
