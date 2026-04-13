«Друзьями не станем»: лидер победившей оппозиции Венгрии высказался о диалоге с Путиным

Глава победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью газете Népszava заявил, что властям страны «придется сесть за стол переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится на некоторое время», — сказал политик.

Он добавил, что необходимо диверсифицировать энергопоставки страны. Мадьяр уточнил, что при необходимости Будапешт будет вести переговоры с Москвой, но не будет ее другом. Интересы Киева он тоже представлять не станет.

«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского», — отметил лидер партии.

12 апреля в республике состоялись парламентские выборы. Основная борьба развернулась между партией «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана и «Тисой», которую возглавляет Мадьяр. По информации венгерских СМИ, в ходе выборов были зафиксированы «серьезные случаи фальсификации» и угроза расправой.

После обработки 93,42% голосов «Тиса» предварительно получила 138 мест в парламенте, «Фидес» — 54. Орбан признал поражение своей партии, назвал его болезненным и пообещал служить народу Венгрии из оппозиции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила «Тису» с победой и отметила, что Будапешт возвращается на европейский путь.

