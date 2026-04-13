Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

«Друзьями не станем»: лидер победившей оппозиции Венгрии высказался о диалоге с Путиным

Bernadett Szabo/Reuters

Глава победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью газете Népszava заявил, что властям страны «придется сесть за стол переговоров» с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится на некоторое время», — сказал политик.

Он добавил, что необходимо диверсифицировать энергопоставки страны. Мадьяр уточнил, что при необходимости Будапешт будет вести переговоры с Москвой, но не будет ее другом. Интересы Киева он тоже представлять не станет.

«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского», — отметил лидер партии.

12 апреля в республике состоялись парламентские выборы. Основная борьба развернулась между партией «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана и «Тисой», которую возглавляет Мадьяр. По информации венгерских СМИ, в ходе выборов были зафиксированы «серьезные случаи фальсификации» и угроза расправой.

После обработки 93,42% голосов «Тиса» предварительно получила 138 мест в парламенте, «Фидес» — 54. Орбан признал поражение своей партии, назвал его болезненным и пообещал служить народу Венгрии из оппозиции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила «Тису» с победой и отметила, что Будапешт возвращается на европейский путь. «Газета» следит за развитием событий.

Ранее политолог объяснил, что изменится для России, если Орбан проиграет выборы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
