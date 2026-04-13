Названа безопасная суточная порция майонеза

Врач Симаков: один и тот же объем майонеза может быть нормой и перебором
Майонез давно попал в список продуктов, которые принято то демонизировать, то оправдывать. О том, можно ли есть майонез каждый день и в каком количестве, «Газете.Ru» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, один и тот же объем соуса может выглядеть вполне спокойно в одном рационе и быть уже лишним в другом, если человек и без того получает много жиров из колбас, сыра, жирного мяса, выпечки и готовой еды. Общее потребление жиров примерно не должно превышать 30% суточной калорийности, а насыщенных жиров — 10%.

«Ориентироваться можно на 0,8–1 грамм жира на килограмм массы тела в сутки для полноценного питания. При этом важен и состав жиров: две трети растительных жиров и одна треть животных», — прокомментировал Симаков.

Если человек добавил немного соуса к обычной еде с овощами, белком и небольшим количеством жиров — это одна история. Если же майонез каждый день добавлять к жареной пище, колбасам, салатам с сыром, фастфуду и полуфабрикатам, нагрузка на организм получается уже совсем другой.

Проблема майонеза в том, что его легко недооценить по объему. Это не тот продукт, который обычно едят отдельно и осознанно считают. Он незаметно добавляется в еду, и в итоге даже небольшие порции за день складываются в заметное количество жира и калорий, отметил собеседник издания. Поэтому вопрос «сколько майонеза можно каждый день» врач фактически переводит в другой — а что еще уже лежит у человека на тарелке. Если в рационе и без того много жирных продуктов, майонез быстро становится перебором. Если же питание в целом собрано спокойно и без перекосов, небольшое количество соуса можно съедать регулярно.

