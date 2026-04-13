У православных христиан наступила Светлая седмица

Светлая седмица наступила 13 апреля у православных христиан
В понедельник, 13 апреля, у православных христиан наступает Светлая седмица — неделя, включающая в себя Пасхальное воскресенье и шесть дней после него.

Во все дни седмицы церковные службы подобны богослужению Пасхи, а Царские врата православных храмов открыты настежь.

Согласно Евангелию, Светлый понедельник напоминает о явлении воскресшего Христа двум ученикам на пути в Эммаус. В целом же после Своего Воскресения Иисус в течение 40 дней являлся ученикам и говорил с ними о Царствии Божием, после чего вознесся на небо.

Заканчивается первая пасхальная неделя Красной горкой — самым популярным днем для заключения брачных союзов. На первой пасхальной неделе нет постных дней.

12 апреля православные христиане отметили Пасху. В этот день по традиции принято посещать богослужения, а также есть куличи и крашеные вареные яйца. Кроме того, существует пасхальная игра с битьем яиц, смысл которой заключается в том, чтобы разбить чужое яйцо, максимально сохранив свое.

Ранее российские звезды рассказали, чем занимаются на Пасху.

 
